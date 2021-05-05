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С чего начинается Родина. 25% россиян не хотят видеть свою национальность в паспорте

Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорта графу «национальность», которая, как предполагается, будет заполняться на добровольной основе. Инициативу политика поддерживают 37% россиян, убежденных, что указывать в основном документе этническую принадлежность следует исключительно по желанию гражданина. «У каждого есть право знать свои корни, так почему бы не вписать национальность в паспорт, чтобы и потомки наверняка знали?» — комментируют опрошенные. Еще 17% считают, что так называемый «пятый пункт» должен стать обязательным. Свою позицию они чаще всего объясняют тем, что паспорта граждан одной страны должны быть оформлены единообразно. По мнению каждого четвертого россиянина (27%), графа «национальность» в паспорте не нужна: «В обществе и без того слишком много националистических настроений»; «Какая разница, ведь мы все россияне, и наши права должны быть равны».

С тем, что национальность в паспорте можно указывать исключительно по желанию его обладателя, чаще всего согласны женщины (41% против 33% среди мужчин), молодежь до 24 лет (44%) и опрошенные с доходом менее 30 тыс. руб. (41%). Следи последних также больше всего противников «пятого пункта» (29%).

Как именно россияне определяют свою национальность? Каждый второй (49%) исходит из этнической принадлежности родителей, если у отца и матери она совпадает. Если родители принадлежат к разным нациям, в том, что национальность определяется по отцу, убеждены 10%, тогда как по национальности матери — лишь 4%. 12% уверены, что ключевым фактором является родной язык, 3% — религия. Еще 8% самоопределяются исходя из национальности большинства населения, проживающего на родной территории. 4% нашли другие способы выяснить, к какой нации они принадлежат: например, по старому советскому паспорту, по цвету кожи, разрезу глаз, по духу, менталитету, культуре и т.д.

08 август 07:38 | : Будни

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