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Ковидное Поморье: 219 случаев заражения за сутки

Такую цифру назвали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 293 человека.


Среди новых заболевших:


58 архангелогородцев;


30 северодвинцев (18 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);


24 новых случая выявлено в г. Котласе;


20 – в Плесецком районе;


по 11 – в г. Коряжме и Котласском районе;


10 – в г. Новодвинске;


8 – в Пинежском районе;


6 – в Красноборском;


по 5 – в Коношском и Вилегодском районах;


по 4 – в Приморском, Лешуконском и Няндомском районах;


по 3 – в г. Мирном, а также в Каргопольском, Холмогорском и Онежском районах;


по 2 – в Вельском, Ленском и Устьянском районах.


Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.


07 август 15:16 | : Будни

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