Ковидное Поморье: 219 случаев заражения за сутки

Такую цифру назвали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 293 человека.
Среди новых заболевших:
58 архангелогородцев;
30 северодвинцев (18 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
24 новых случая выявлено в г. Котласе;
20 – в Плесецком районе;
по 11 – в г. Коряжме и Котласском районе;
10 – в г. Новодвинске;
8 – в Пинежском районе;
6 – в Красноборском;
по 5 – в Коношском и Вилегодском районах;
по 4 – в Приморском, Лешуконском и Няндомском районах;
по 3 – в г. Мирном, а также в Каргопольском, Холмогорском и Онежском районах;
по 2 – в Вельском, Ленском и Устьянском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.