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Мерзкий COVID портит летний отпуск россиянам

Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск 22% россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов России с отпусками летом.

Коронавирус отрицательно повлиял на планы на летний отдых 22% россиян: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал»; «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны»; «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться». Причем чаще всего жаловались на испорченный отпуск россияне до 34 лет (26% против 19% среди опрошенных от 45 лет).

Большинство же респондентов отметило, что пандемия не повлияла на их планы на летний отдых (63%).

Лишь 1 из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».

07 август 07:15 | : Будни

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