Родителям спортивных детей обещают налоговые вычеты

Об этом заявила в Самаре сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
– Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях. Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей, – сообщила в ходе визита в Самару Елена Шмелева.
Народный фронт проследит, чтобы секции были включены в соответствующую нормативную базу в регионах.
Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года. Предполагалось, что налоговый вычет будет стимулировать россиян на регулярные занятия спортом. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле и начал действовать с 1 августа.
Порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. Закон предоставляет гражданам возможность вернуть 13% от расходов на оплату занятий в спортивных секциях на максимальную сумму до 120 тыс. рублей за год. Таким образом, наибольший размер налогового вычета составляет 15,6 тыс. рублей. Воспользоваться вычетом можно будет с 1 января 2022 года.