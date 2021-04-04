Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Родителям спортивных детей обещают налоговые вычеты

Об этом заявила в Самаре сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

– Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях. Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей, – сообщила в ходе визита в Самару Елена Шмелева.

Народный фронт проследит, чтобы секции были включены в соответствующую нормативную базу в регионах.

Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года. Предполагалось, что налоговый вычет будет стимулировать россиян на регулярные занятия спортом. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле и начал действовать с 1 августа.

Порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. Закон предоставляет гражданам возможность вернуть 13% от расходов на оплату занятий в спортивных секциях на максимальную сумму до 120 тыс. рублей за год. Таким образом, наибольший размер налогового вычета составляет 15,6 тыс. рублей. Воспользоваться вычетом можно будет с 1 января 2022 года.

06 август 15:31 | : Будни

Главные новости


«Уха бедняков» – изыск в простоте
Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (77)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20