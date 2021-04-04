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Вцепился. 220 новых случаев заражения COVID в Архангельской области

Такую цифру можно прочитать в последней сводке регионально оперштаба.

Там же: за сутки от коронавируса вылечились 199 человек.

Среди заболевших:

54 архангелогородца;

41 северодвинец (23 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

28 жителей г. Котласа;

12 новых случаев выявлено в Вилегодском районе;

10 – в Котласском;

по 9 – в г. Новодвинске и Верхнетоемском районе;

8 – в Ленском районе;

7 – в г. Мирном;

по 5 – в г. Коряжме, а также в Коношском и Плесецком районах;

по 4 – в Красноборском, Лешуконском и Пинежском районах; 

по 3 – в Устьянском и Холмогорском районах; 

по 1 – в Каргопольском и Приморском.

Кроме того, в статистику включено семь завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Грузию.  

06 август 12:26 | : Будни

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