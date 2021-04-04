Вцепился. 220 новых случаев заражения COVID в Архангельской области

Такую цифру можно прочитать в последней сводке регионально оперштаба.
Там же: за сутки от коронавируса вылечились 199 человек.
Среди заболевших:
54 архангелогородца;
41 северодвинец (23 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
28 жителей г. Котласа;
12 новых случаев выявлено в Вилегодском районе;
10 – в Котласском;
по 9 – в г. Новодвинске и Верхнетоемском районе;
8 – в Ленском районе;
7 – в г. Мирном;
по 5 – в г. Коряжме, а также в Коношском и Плесецком районах;
по 4 – в Красноборском, Лешуконском и Пинежском районах;
по 3 – в Устьянском и Холмогорском районах;
по 1 – в Каргопольском и Приморском.
Кроме того, в статистику включено семь завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Грузию.