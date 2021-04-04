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Архангельск наконец-то распрощается с водонапорной башней

Строение башни-склада, расположенное в Архангельске по проспекту Новгородский, 173, стр.1, сносит новый подрядчик. Компания ООО «Гарант-Безопасность-Сервис» уже приступила к своим обязанностям. Снос будет проводиться в четыре этапа. Напомним, первый эксперимент был неудачным и угрожал жизни прохожим..

 Плановые сроки работ составляют до 50 дней. Демонтаж проводится в четыре этапа. 

 Сначала рабочие с помощью технологии алмазной канатной резки разделят железобетонные чаши водонапорной башни на несколько частей диаметром два-три метра, спустят конструкции краном на землю, раздробят и вывезут с территории. Затем промышленные альпинисты заберутся на башню и демонтируют конструкцию с помощью отбойных молотков до отметки 10 метров над уровнем земли. После начнется разбор надземной части башни и фундаментов с помощью гусеничного экскаватора. 

 После разбора башни с территории вывезут остатки кирпича и железобетонных конструкций и займутся ее благоустройством. Департамент муниципального имущества администрации Архангельска на правах заказчика контролирует весь ход работ.

 

Справка:

Старая водонапорная башня уже полвека не использовалась по прямому назначению и выполняла роль склада. Долгое время она находилась в частной собственности, а в начале 2020 года по суду была передана на баланс муниципалитета. Администрация провела обследование объекта и приняла решение о его демонтаже.

 

05 август 16:20 | : Будни

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