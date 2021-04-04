Снова рост. 236 заразившихся COVID-19 в Поморье за сутки

Это против 187 поправившихся.
В числе заболевших:
- 68 архангелогородцев;
- 55 жителей Котласа;
- 42 северодвинца (17 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 22 новых случая выявлено в Коряжме;
- 12 — в Котласском районе;
- 8 — в Онежском;
- 7 — в Мирном;
- по 4 — в Виноградовском и Каргопольском районах;
- 3 — в Вельском районе;
- по 2 — в Новодвинске, а также в Коношском, Приморском и Устьянском районах;
- по 1 — в Верхнетоемском и Няндомском районах.
Отмечается, что в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.