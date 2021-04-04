Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Снова рост. 236 заразившихся COVID-19 в Поморье за сутки

Это против 187 поправившихся.

В числе заболевших:

  • 68 архангелогородцев; 
  • 55 жителей Котласа; 
  • 42 северодвинца (17 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 22 новых случая выявлено в Коряжме; 
  • 12 — в Котласском районе; 
  • 8 — в Онежском; 
  • 7 — в Мирном; 
  • по 4 — в Виноградовском и Каргопольском районах;
  • 3 — в Вельском районе; 
  • по 2 — в Новодвинске, а также в Коношском, Приморском и Устьянском районах; 
  • по 1 — в Верхнетоемском и Няндомском районах.

Отмечается, что в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

05 август 15:40 | : Будни

Главные новости


«Уха бедняков» – изыск в простоте
Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (62)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20