Аэропорт "Васьково" обретет новое имя 15 августа. Голосуйте за...

Голосование проводится до 12.00 15 августа этого года. До этого момента все жители Архангельской области могут проголосовать за одного из шести выдающихся полярных летчиков, имя которого и будет присвоено аэропорту Васьково.
Васьково имеет богатую историю. Построенный под Архангельском в 1932 году, аэродром предназначался в качестве запасного для беспересадочного перелёта Валерия Чкалова из Москвы в США, который состоялся через пять лет в 1937 году. В годы Великой Отечественной сюда садились самолёты союзников с грузами по Ленд-Лизу.
С 1953 по 1960 год в Васьково базировалась 216-я Гомельская Краснознамённая ордена Суворова II степени истребительная авиационная дивизия и 518-й Берлинский ордена Суворова истребительный авиационный полк. С 1979 по 1994 год – 359-й отдельный смешанный авиационный полк 10-й отдельной армии ПВО. С 1994 по 1998 год — 125-я отдельная транспортная эскадрилья из состава 22-го корпуса ПВО.
Пассажирский аэропорт Васьково был открыт в 1981 году, и стал обслуживать региональные авиарейсы. Здесь же базируется ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» – самое крупное вертолётное авиапредприятие на Северо-Западе страны. В этом году вторая по размерам и значению воздушная гавань Архангельска, обслуживающая до 22 тысяч пассажиров ежегодно, отмечает своё 40-летие.
На голосование вынесены кандидатуры шести выдающихся полярных летчиков, внесших большой вклад в развитие авиации в Архангельской области:
Сделать свой выбор в пользу одного из выдающихся летчиков, имя которого будет присвоено аэропорту Васьково, можно двумя способами:
После подведения итогов голосования, документы на присвоение почётного имени будут направлены для рассмотрения в Общественную палату Российской Федерации, Правительство РФ для подготовки проекта Указа Президента России.