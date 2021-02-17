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Аэропорт "Васьково" обретет новое имя 15 августа. Голосуйте за...

Голосование проводится до 12.00 15 августа этого года. До этого момента все жители Архангельской области могут проголосовать за одного из шести выдающихся полярных летчиков, имя которого и будет присвоено аэропорту Васьково.

Васьково имеет богатую историю. Построенный под Архангельском в 1932 году, аэродром предназначался в качестве запасного для беспересадочного перелёта Валерия Чкалова из Москвы в США, который состоялся через пять лет в 1937 году. В годы Великой Отечественной сюда садились самолёты союзников с грузами по Ленд-Лизу.

С 1953 по 1960 год в Васьково базировалась 216-я Гомельская Краснознамённая ордена Суворова II степени истребительная авиационная дивизия и 518-й Берлинский ордена Суворова истребительный авиационный полк. С 1979 по 1994 год – 359-й отдельный смешанный авиационный полк 10-й отдельной армии ПВО. С 1994 по 1998 год — 125-я отдельная транспортная эскадрилья из состава 22-го корпуса ПВО.

Пассажирский аэропорт Васьково был открыт в 1981 году, и стал обслуживать региональные авиарейсы. Здесь же базируется ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» – самое крупное вертолётное авиапредприятие на Северо-Западе страны. В этом году вторая по размерам и значению воздушная гавань Архангельска, обслуживающая до 22 тысяч пассажиров ежегодно, отмечает своё 40-летие.

На голосование вынесены кандидатуры шести выдающихся полярных летчиков, внесших большой вклад в развитие авиации в Архангельской области:

  • Вершинский Дмитрий Михайлович (1898 – 1942). В 1929 году организовал в Архангельске первый ледовый аэродром на Северной Двине, затем аэродром на Кегострове, откуда в 1930 году был совершен первый пассажирский рейс по маршруту Архангельск – Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар) и обратно. Это событие положило начало истории гражданской авиации на Русском Севере.
  • Черевичный Иван Иванович (1909 – 1971). В 1938 году участвовал в снятии экспедиции Ивана Папанина с дрейфующей станции «Северный полюс-1». В 1948 году осуществил посадку самолета на Северный полюс. В 1955 – 1957 годах – командир авиационного отряда Первой советской антарктической экспедиции.
  • Гулаев Николай Дмитриевич (1918 – 1985). Лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, третий из советских асов по числу сбитых самолётов во время Великой Отечественной войны. С 1966 года по 1974 год командовал 10-й армией ПВО, в состав которой входил аэропорт «Васьково».
  • Чухновский Борис Григорьевич (1898 – 1975). Участвовал в ледовой разведке Северного морского пути и в прокладке новых воздушных трасс для Полярной авиации. Во время войны – заместитель командира авиаполка Северного флота.
  • Свечников Николай Федорович (1929 – 1995). Первый командир 2-го Архангельского объединенного авиаотряда с 1965 по 1979 годы. В этот период предприятием были освоены вертолеты Ми-8, Ми-6, начато строительство аэропорта «Васьково», построен и введен в эксплуатацию первый в СССР тренажерный комплекс вертолета Ми-8.
  • Киселев Владимир Тимофеевич (1918 – 1998). Командир 68-го транспортного авиаотряда (с 1963 года – Архангельский объединенный авиаотряд). Инициатор использования аэродрома «Талаги» для выполнения пассажирских рейсов. С 1966 по 1972 год – командир Архангельской авиагруппы Северного управления гражданской авиации.

Сделать свой выбор в пользу одного из выдающихся летчиков, имя которого будет присвоено аэропорту Васьково, можно двумя способами:

  • на платформе обратной связи: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/26460/
  • по почте на адрес Общественной палаты Архангельской области (г. Архангельск, ул. Гайдара, 4, корп. 1, каб. 300)

После подведения итогов голосования, документы на присвоение почётного имени будут направлены для рассмотрения в Общественную палату Российской Федерации, Правительство РФ для подготовки проекта Указа Президента России.  

04 август 17:13 | : Будни

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