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Осужденных архангельских колоний воспитывают на примере Раскольникова

Осужденные  исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий район) присоединились к Всероссийскому  конкурсу-акции.

Мероприятия данного проекта приурочены к 200-летию со дня рождения русского писателя, мыслителя и философа Федора Достоевского.  В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы запланировано проведение  различных конкурсов, акций,  в том числе связанных с романом "Преступление и наказание".

В ИК-29 отбывающие наказание провели творческий вечер по данному произведению. Перед началом мероприятия надо было еще раз ознакомиться с книгой, поскольку  многие изучали ее только в школе. Осужденные выбирали наиболее яркие моменты, привлекшие их внимание, а затем эти отрывки представляли жюри и другим участникам.  

По итогам конкурса победителем стал осужденный Леонид К., который не только прочитал фрагмент из романа, но и представил собравшимся портрет писателя, написанный собственноручно.

04 август 12:12 | : Будни

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