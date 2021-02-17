Осужденных архангельских колоний воспитывают на примере Раскольникова

Осужденные исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий район) присоединились к Всероссийскому конкурсу-акции.
Мероприятия данного проекта приурочены к 200-летию со дня рождения русского писателя, мыслителя и философа Федора Достоевского. В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы запланировано проведение различных конкурсов, акций, в том числе связанных с романом "Преступление и наказание".
В ИК-29 отбывающие наказание провели творческий вечер по данному произведению. Перед началом мероприятия надо было еще раз ознакомиться с книгой, поскольку многие изучали ее только в школе. Осужденные выбирали наиболее яркие моменты, привлекшие их внимание, а затем эти отрывки представляли жюри и другим участникам.
По итогам конкурса победителем стал осужденный Леонид К., который не только прочитал фрагмент из романа, но и представил собравшимся портрет писателя, написанный собственноручно.