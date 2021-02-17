Народный фронт позаботился об архангельском футболе

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области направили властям областного центра результаты мониторинга наиболее востребованных футбольных площадок в центре города. Народный фронт считает необходимым выделение средств на ремонт спортивных сооружений, которые на сегодняшний день не отремонтированы и являются травмоопасными.
Так, в Октябрьском территориальном округе на территории Ломоносовского парка несколько лет эксплуатируется футбольная площадка, она в аварийном состоянии. Эксперты Народного фронта вместе с представителями администрации округа зафиксировали порванное ограждение из металлической сетки-рабицы по всему периметру площадки, а также в целом неухоженное состояние спортивного объекта. В администрации округа пояснили, что на ремонт площадки нет денег, а вблизи нее вообще проходит высоковольтная ЛЭП, что указывает о необходимости демонтажа площадки.
«Наверное - это самое простое, что можно сделать. Взять и лишить детей и подростков возможности заниматься дворовым футболом. Площадка стоит на этом месте несколько лет, ее не ремонтируют, но говорят об опасности нахождения ЛЭП. Считаем, что торчащая металлическая проволока представляет большую опасность, - рассказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов. – Мы предлагаем поставить новую футбольную площадку на этом месте, соответствующую современным требованиям безопасности в рамках реализации комплексного проекта по благоустройству Ломоносовского парка».
Футбольная площадка с искусственным покрытием возле 45-й школы функционирует уже больше 10 лет и находится на балансе городской федерации футбола. В настоящее время вид у нее плачевный: те же порванные сетки, неокрашенный каркас. На момент прихода активистов ОНФ площадка была еще и завалена мусором.
«Мы связались с федерацией футбола, чтобы понять, почему данный спортивный объект в таком состоянии. Нам пообещали, что весь мусор с площадки будет убран. Также спортивные функционеры прокомментировали, что на основательный ремонт средств нет, потому что работа по привлечению спонсоров, не приносит пока желаемых результатов», - сказал Варзумов.
Эксперты ОНФ также осмотрели футбольную площадку с искусственным покрытием на территории школы №33, которая была сооружена с привлечением средств спонсоров несколько лет назад. Площадка очень востребована, на ней проходят как уроки физкультуры, так и футбольные тренировки. Металлическая сетка ограждения площадки порвана во многих местах, искусственное покрытие сильно загрязнено отсевом и песком, требуется его механическая очистка. Но при этом площадка содержится в чистоте, администрация школы по возможности проводит текущий ремонт, но его недостаточно, чтобы данный объект соответствовал всем мерам безопасности.
«При проведении мониторинга состояния открытых футбольных площадок мы выявили основную проблему – нехватку средств на их содержание и ремонт. Особенно это касается тех объектов, которые принадлежат общеобразовательным школам. К примеру, у 33-й школы реально нет средств, чтобы заменить сетку-рабицу, чтобы механически вычистить покрытие. Руководство школы просило помочь им в этом деле и чиновников, и состоятельных депутатов, в ответ – тишина. Уверены, что в рамках реализации национального проекта «Демография» мы должны создать нашим детям современные и безопасные условия для занятий дворовым футболом и спортом», - подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.