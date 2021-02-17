Красивая, но холодная. Образ Архангельской области глазами ее жителей

Сотрудники Центра управления регионом совместно с областным министерством экономического развития составили собирательный образ Архангельской области. Результаты позволят региональному правительству, основываясь на предпочтениях жителей Поморья, разработать единый региональный бренд продукции Архангельской области.
В исследовании приняли участие более четырехсот респондентов. Опрос проводился в четырех социальных сетях, наиболее востребованных у жителей Архангельской области. Участникам исследования предстояло ответить на ряд вопросов. Например, раскрыть ассоциации, связанные с родным регионом, перечислить поводы для гордости своей малой родиной.
Большинство ассоциаций, названных респондентами, носят положительную тональность. В частности, ТОП-5 составили образы, связанные с географическими и природными особенностями региона: лес, Белое море, огромная территория. Также участники исследования называли Арктику, судостроение, космодром, вспомнили культурное наследие региона: деревянное зодчество, треску, северную деревню.
Формулируя образ Архангельской области, люди указывали на такие определения, как «большая», «красивая», «лесная», «зеленая», «холодная» и «северная». Помимо географических и климатических характеристик в сознании северян сохраняются иррациональные представления. Среди них можно отметить следующие характеристики: «сказочная», «былинная», «таинственная», «первозданная».
В цветовой палитре Архангельской области, составленной участниками опроса, превалируют холодные оттенки зеленого, синего, голубого и белого. Указанные цвета коррелируют с такими элементами, как море, лес и снег. Развивая ассоциации, респонденты дополняли свои ответы сравнениями и аргументами. Например, «зеленый, потому что лес», «белая, как снег», «синяя, как море».
Заключительный блок вопросов касался региональной продукции. Исследование показало высокий уровень доверия к местным продуктам, а более 80% респондентов уверены, что для ее реализации необходимы отдельные прилавки в магазинах. Среди характеристик продуктов, выпускаемых предприятиями Архангельской области, ведущими стали «натуральность», «близость к природе».
В ходе исследования выявлено, что большая часть опрошенных респондентов гордится Архангельской областью, особым северным характером и менталитетом поморов. Среди главных качеств такого характера названы гостеприимство, добродушие, сила характера и любовь к свободе.