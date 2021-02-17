210 новых ковидных в Архангельской области

Такие данные представил региональный оперштаб в отчете за понедельник.
Кроме того, вылечились от заразы 238 человек.
Среди новых заболевших:
102 архангелогородца;
21 житель Вельского района;
13 новых случаев выявлено в Виноградовском районе;
12 — в Мирном;
8 — в Котласе;
по 7 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА), а также в Шенкурском и Ленском районах;
по 6 — Новодвинске, а также в Коношском районе;
по 5 — в Верхнетоемском, Каргопольском и Плесецком районах;
3 — в Приморском районе;
2 — в Красноборском;
1 — в Холмогорском.