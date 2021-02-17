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210 новых ковидных в Архангельской области

Такие данные представил региональный оперштаб в отчете за понедельник.

Кроме того, вылечились от заразы 238 человек.

Среди новых заболевших:

102 архангелогородца;

21 житель Вельского района;

13 новых случаев выявлено в Виноградовском районе;

12 — в Мирном;

8 — в Котласе;

по 7 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА), а также в Шенкурском и Ленском районах;

по 6 — Новодвинске, а также в Коношском районе;

по 5 — в Верхнетоемском, Каргопольском и Плесецком районах;

3 — в Приморском районе;

2 — в Красноборском;

1 — в Холмогорском.

 

03 август 12:18 | : Будни

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