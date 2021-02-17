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Вакцинация и образование - кто лучше учился, тот понимает

Готовность к вакцинации зависит от степени успеваемости: те, кто закончил школу с медалью или на «отлично», делают прививки от коронавируса активнее троечников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 россиян, имеющих аттестат об окончании школы.

SuperJob выявил очень интересную закономерность: среди медалистов на треть больше привитых, чем среди бывших троечников (46 и 34% соответственно), а среди отличников — больше, чем среди хорошистов (40 и 36%). Впрочем, последние чаще других уверяли, что планируют вакцинацию (31%). Те же, кто закончил школу в основном на тройки, чаще всех говорят твердое «нет» прививке от COVID-19 (39%).

Занимателен и гендерный аспект. Общие тенденции те же: чем выше была успеваемость в школе, тем больше уже привитых. Однако среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. Так, среди мужчин, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, привились уже 54%, среди женщин-медалисток — 41%. И даже мужчины-троечники сознательнее троечниц: вакцинировались 35 и 31% из них соответственно.

03 август 11:14 | : Будни

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