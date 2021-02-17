Северодвинск снова в лидерах по заболеваемости COVID-19

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Всего за сутки в регионе подхватили заразу 224 человека. Выздоровели после болезни 49.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
72 северодвинца (27 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
44 жителя г. Новодвинска;
30 архангелогородцев;
17 жителей Мезенского района;
13 новых случаев выявлено в Коношском районе;
12 – в Ленском;
9 – в Лешуконском;
8 – в Устьянском;
6 – в Няндомском;
5 – в Приморском районе;
по 2 – в г. Мирном и Котласском районе;
по 1 – в г. Котласе, а также в Вельском, Плесецком и Холмогорском районах.