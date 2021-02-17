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Северодвинск снова в лидерах по заболеваемости COVID-19

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Всего за сутки в регионе подхватили заразу 224 человека. Выздоровели после болезни 49.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

72 северодвинца (27 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

44 жителя г. Новодвинска;

30 архангелогородцев;

17 жителей Мезенского района;

13 новых случаев выявлено в Коношском районе;

12 – в Ленском;

9 – в Лешуконском;

8 – в Устьянском;

6 – в Няндомском;

5 – в Приморском районе;

по 2 – в г. Мирном и Котласском районе;

по 1 – в г. Котласе, а также в Вельском, Плесецком и Холмогорском районах.

 

02 август 18:21 | : Будни

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