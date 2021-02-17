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Ирина Чиркова: День ВДВ с привкусом горечи

Депутат Госдумы от Архангельской области о сегодняшнем празднике настоящих мужчин:

- Сегодня, в День воздушно-десантных войск, у памятного мемориала погибшим воинам-афганцам на Вологодском кладбище в Архангельске состоялся традиционный митинг. Десантники и ветераны из столицы Поморья, Новодвинска и Северодвинска возложили цветы, почтили минутой молчания друзей, не вернувшихся домой, и выпустили белых голубей...

Начинать праздничный день именно здесь - тридцатилетняя традиция у наших десантников и общественной организации «Долг». И этим своим братским духом они прекрасны. Пожелала нашим красивым, сильным и непобедимым воинам и их семьям крепкого здоровья и большого человеческого счастья! Они - наша гордость и уверенность в завтрашнем дне.

Праздничные мероприятия продолжились у Вечного огня концертной программой. А вот традиционное показательное десантирование спасателей на городской пляж в этом году (по велению одного из областных чиновников) было отменено. Что, безусловно, огорчило не только виновников торжества, но и многих горожан.

02 август 13:39 | : Будни

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