Ирина Чиркова: День ВДВ с привкусом горечи

Депутат Госдумы от Архангельской области о сегодняшнем празднике настоящих мужчин:
- Сегодня, в День воздушно-десантных войск, у памятного мемориала погибшим воинам-афганцам на Вологодском кладбище в Архангельске состоялся традиционный митинг. Десантники и ветераны из столицы Поморья, Новодвинска и Северодвинска возложили цветы, почтили минутой молчания друзей, не вернувшихся домой, и выпустили белых голубей...
Начинать праздничный день именно здесь - тридцатилетняя традиция у наших десантников и общественной организации «Долг». И этим своим братским духом они прекрасны. Пожелала нашим красивым, сильным и непобедимым воинам и их семьям крепкого здоровья и большого человеческого счастья! Они - наша гордость и уверенность в завтрашнем дне.
Праздничные мероприятия продолжились у Вечного огня концертной программой. А вот традиционное показательное десантирование спасателей на городской пляж в этом году (по велению одного из областных чиновников) было отменено. Что, безусловно, огорчило не только виновников торжества, но и многих горожан.