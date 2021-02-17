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Жители Поморья получили первые призы за вакцинацию от коронавируса

Розыгрыш призов в рамках акции «Прививайся, если хочешь быть здоров!» состоялся в эфире телеканала «Регион 29» 26 июля.

Организаторы разыграли первые тридцать призов, среди которых телевизоры, велосипеды, холодильники, мультиварки и многое другое.

30 июля первые счастливчики получили свои призы. 31-летний Евгений Рашев приехал в Архангельск из Холмогор за велосипедом. Признаётся, что об акции узнал только когда сделал второй компонент прививки в Холмогорской центральной районной больнице.

— На прививку шёл осознанно, — рассказывает он. — Здоровье важнее. И вот когда второй раз пришёл в больницу, мне рассказали об акции, выдали купон, который я потом зарегистрировал на сайте. Итоги розыгрыша тоже нашёл на сайт. Увидел, что выиграл, очень обрадовался, первый раз такое со мной случилось.

47-летний архангелогородец Игорь Зыков прошёл вакцинацию вместе с семьей. 24 июня в первой поликлинике Архангельска он сделал первую прививку.

— Осенью мы планируем ехать отдыхать в Сочи, поэтому решили сделать прививку вместе с женой, — рассказывает он. — Вакцинация прошла нормально, первое время была небольшая слабость, но потом всё прошло. После того, как поставили второй укол, нам рассказали об акции. И тут оказалось, что мы выиграли.

Приз Игоря — робот–пылесос. Сейчас семья ждёт очередного розыгрыша — родители жены также прошли полный курс вакцинации и стали обладателями купонов.

Напоминаем, что принять участие в акции «Прививайся, если хочешь быть здоров!» и получить шанс выиграть один из более чем 300 призов может любой житель области, прошедший вакцинацию от COVID-19 c 17 июня по 17 сентября 2021 года.

Для этого надо до 17 сентября 2021 года пройти полный курс вакцинации от COVID-19 в одном из региональных пунктов, список которых размещён на сайте акции. После второго укола каждый, кто вакцинировался, получит специальный купон с уникальным номером. Его необходимо зарегистрировать на сайте акции и сохранить до розыгрыша призов.

Итоги первого розыгрыша призов можно найти на сайте акции zdorov.region29.ru. Важно, что все купоны продолжают действовать для участия в следующих розыгрышах призов, которые состоятся 9 августа и 21 сентября.

Более подробную информацию о сроках проведения акции, об организаторе, правилах её проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте акции zdorov.region29.ru или по телефону 8 902 700 0893.

  

02 август 11:40 | : Будни

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