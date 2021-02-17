80% россиян считают старт нашей олимпийской сборной в Токио удачным

Россияне, которые следят за успехами российской сборной, выступающей под нейтральным флагом на Олимпиаде в Токио, довольны результатами наших спортсменов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и всех округов страны.
80% болельщиков считают успешным выступление российской сборной на Олимпиаде в Токио: 35% однозначно в этом уверены, 45% — скорее уверены. Скорее неудачным считают выступление российских олимпийцев 13% респондентов, 7% однозначно в этом убеждены.
36% россиян считают, что по итогам медального зачета Олимпиады в Токио российская сборная окажется в первой пятерке. 17% россиян предсказывает российским спортсменам первое место в медальном зачете по числу золотых наград, 8% респондентов считают, что россияне займут второе место, 13% — третье. Каждый девятый уверен, что российские спортсмены займут место в первой десятке (11%).
Женщины чаще мужчин считают выступление российской сборной на олимпиаде в Токио однозначно успешным: 41% против 31%. Представительницы прекрасного пола чаще мужчин предрекают нашим спортсменам победу в медальной зачете по числу золотых наград (19 и 15%). Россияне до 34 лет однозначно довольны результатами сборной чаще более зрелых граждан (39%) и чаще всего считают, что по числу золотых наград наши ребята окажутся первыми (22%).
За новостями Олимпиады на работе следят 16% трудоустроенных граждан, 7% респондентов новости спорта из Токио сообщают коллеги. Еще 2% респондентов смотрят или слушают трансляции прямо на рабочем месте.
Олимпиада в Сочи больше влияла на рабочий процесс, в 2014 году россияне вдвое чаще следили за новостями прямо на работе: 37% семь лет назад и 16% сейчас. 8% смотрели трансляции из Сочи на рабочем месте, сейчас — лишь 2%.