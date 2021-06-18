В Северодвинске выведен из эллинга атомный подводный крейсер четвертого поколения «Красноярск»

В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, руководство акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», акционерного общества «ПО «Севмаш», Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», представители Минобороны РФ, администраций Северодвинска и Красноярска.
Как отметил Николай Евменов, вывод из эллинга нового корабля – это праздник, который войдет в историю Военно-Морского Флота России.
— Жизнь корабля начинается с его закладки, спуска на воду, подъема военно-морского флага. Корабелы Севмаша, обеспечивающие высокую надежность подводных лодок, которые сегодня стоят на службе, своим трудом доказали высочайший профессионализм, - подчеркнул Николай Евменов.
Он также сообщил, что в этом году в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге участвовал подводный крейсер «Князь Владимир», который совсем недавно был выведен из цехов Севмаша, но уже выполнил ряд задач – всплывал из-подо льдов Арктики, представлял Военно-Морской Флот в Кронштадте, Санкт-Петербурге. Сейчас два корабля этой серии – «Казань» и «Северодвинск» – несут боевую вахту в Мировом океане.
По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, спуск на воду крейсера станет очередной важной вехой в истории Севмаша.
— Испытываю гордость за мощь нашего флота, за то, что имею честь быть губернатором Архангельской области, важнейшей неотъемлемой частью которой является Северодвинск. Здесь создается ядерный щит нашей Родины, обеспечивающий ее безопасность, – отметил Александр Цыбульский.
Отдельно губернатор Архангельской области обратился к ветеранам Северодвинска:
— Благодаря вашему поколению, которое героически трудилось и защищало страну в годы Великой Отечественной войны, в этом году состоялось еще одно историческое событие – по инициативе вашего коллеги, севмашевца, Северодвинску было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести», – сказал Александр Цыбульский.
По традиции при выводе из эллинга корабля командир подводного крейсера капитан 2-го ранга Иван Артюшин разбил о корпус АПРК бутылку шампанского.
Подводная лодка «Красноярск» модернизированной серии проекта 855 «Ясень-М» была заложена на АО «ПО «Севмаш» 27 июля 2014 года. Крейсер предназначен для поиска и уничтожения боевых надводных и подводных кораблей, транспортных судов, поражения наземных целей противника. Подводная лодка вооружена ракетными комплексами «Оникс» и «Калибр» и мощным торпедно-ракетным комплексом.
Вывод из эллинга АПРК «Красноярск» знаменует завершение значимого стапельного этапа строительства подводной лодки. Теперь крейсер ждут заводские и государственные испытания, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.