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Группа «Аквилон»: В августе скидка 20% на квартиры во всех новостройках

С 1 августа приобрести квартиры в новых жилых комплексах Группы «Аквилон» можно со скидкой в 20%*.

 

Акция распространяется на строящиеся жилые комплексы в столице Поморья и городе корабелов. Все подробности можно узнать в офисах компании: в Архангельске – на ул. Попова, 14, тел. 65-00-08, и в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), тел. 52-00-00.

 

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

*Сроки проведения акции с 01.08.2021 по 31.08.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

 

СПРАВКА

 

Группа «Аквилон» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является шестикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-20 годах. Также группа «Аквилон» входит в ТОП-20 Единого реестра застройщиков России, пятерку крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской области.

 

В активе холдинга 120 объектов различного назначения общей площадью около 2 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлекательных бизнес центров. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. В портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижимости.

 

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами Группы «Аквилон» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты. 

 

Центральный офис в Архангельске:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

 

Офис в Северодвинске:

Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00

 

30 июль 11:45 | : Будни

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