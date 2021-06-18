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До 1 октября федеральные льготники могут выбрать, в каком виде получать набор соцуслуг

До 1 октября текущего года федеральные льготники могут определиться, в каком виде получать социальные услуги в 2022 году: в форме непосредственно услуг или их денежного эквивалента. Если человек уже подавал такое заявление и не изменил свое решение, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Ранее поданное заявление  будет автоматически продлено на следующий год.
        С 1 февраля 2021 года стоимость полного набора соцуслуг составляет 1211,66 руб. Набор включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. В него входят лекарственные препараты и медицинские изделия (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 руб. в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 руб. в месяц).
        Заменить набор социальных услуг деньгами можно как полностью, так и частично, то есть оказаться от получения одной или двух любых составляющих. При этом гражданам рекомендуется обдуманно подходить к принятию такого решения, в том числе о замене возможности получать бесплатные лекарственные препараты на денежный эквивалент.
        Подать заявление о выборе формы предоставления набора социальных услуг могут те, у кого право на него возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму его получения. Удобнее всего сделать это удаленно – через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, чтобы не посещать клиентскую службу ПФР лично. Заявления принимаются до 1 октября. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.
        Напомним, право на набор социальных услуг имеют льготные категории граждан, получающие ежемесячную денежную выплату. Это инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие в результате радиационных катастроф, и другие граждане.

30 июль 11:41 | : Будни

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