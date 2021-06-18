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Политика, здоровье, коронавирус – запретные темы для шуток у россиян

Для каждого одиннадцатого россиянина запретных тем для шуток не существует, главное, чтобы был подходящий момент и окружение. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняла участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.

15% россиян считают, что сегодня нельзя шутить на тему здоровья и заболеваний. На втором месте запретных тем для шуток — политика (9%). 8% респондентов считают неприемлемой для шуток и сарказма тему коронавируса. По 5% россиян назвали запретными темами для шуток религию, особенности внешности и семейное положение. Шутить о смерти недопустимо, по мнению 4% россиян. По 3% респондентов считают, что лучше не шутить о вакцинации, национальной и расовой принадлежности. Для 2% опрошенных запретной темой для шуток является тема личной жизни. Еще 2% голосов набрала тема богатства и бедности. Среди других вариантов неприемлемых сюжетов для шуток (17%) россияне указали возраст, терроризм, войну, будущее, руководство и работу.

9% респондентов утверждают, что шутить можно на любую тему (9%). В противовес им 3% россиян считают, что сегодня лучше вообще ни о чем не шутить.

Женщины почти вдвое чаще мужчин указывали тему здоровья как одну из запретных для шуток: 21% против 11%. Мужчины чаще женщин называли тему политики: 10% против 7%. Также мужчины чаще утверждали, что шутить можно на любую тему: 13% против 5% среди женщин.

30 июль 09:19 | : Будни

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