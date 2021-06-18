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На мягких лапах. COVID в Архангельской области дал плюс 208

Об этом сообщает последняя сводка регионального оперштаба.

В списке зараженных:

39 архангелогородцев;

25 северодвинцев (12 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

16 новых случаев выявлено в г. Котласе;

по 13 – в Онежском и Лешуконском районах;

по 12 – в Котласском и Вельском;

11 – в г. Коряжме;

 по 9 – в Коношском и Ленском районах;

7 – в Холмогорском районе;

по 6 – в г. Новодвинске и Пинежском районе;

по 5 – в Устьянском и Мезенском районах;
4 – в Красноборском районе;

по 3 – в г. Мирном, Вилегодском и Приморском районах;

по 1 – в Верхнетоемском и Шенкурском районах.

Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.

Выздоровели 365 человек.

 

29 июль 19:32 | : Будни

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