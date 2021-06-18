На мягких лапах. COVID в Архангельской области дал плюс 208

Об этом сообщает последняя сводка регионального оперштаба.
В списке зараженных:
39 архангелогородцев;
25 северодвинцев (12 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
16 новых случаев выявлено в г. Котласе;
по 13 – в Онежском и Лешуконском районах;
по 12 – в Котласском и Вельском;
11 – в г. Коряжме;
по 9 – в Коношском и Ленском районах;
7 – в Холмогорском районе;
по 6 – в г. Новодвинске и Пинежском районе;
по 5 – в Устьянском и Мезенском районах;
4 – в Красноборском районе;
по 3 – в г. Мирном, Вилегодском и Приморском районах;
по 1 – в Верхнетоемском и Шенкурском районах.
Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.
Выздоровели 365 человек.