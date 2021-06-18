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Студенты отреставрировали в Кенозерье иконы из храма XIX века

В Кенозерском национальном парке преобразились несколько икон, написанных для церкви во имя апостола Андрея Первозванного и Ильи Пророка деревни Ведягино 1899 года постройки. Сами иконы датируются концом XIX — началом XX века.

Работу выполнили семь студенток реставрационного отделения Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств и их руководитель Максим Демин.

Шесть полностью отреставрированных икон — итог этой учебной практики. Реставрация ещё одной, наиболее аварийной, иконы будет продолжена в мастерских института.

Выбранный иконостас очень необычен для Кенозерья. Святые образы написаны на холстах, натянутых на деревянные щиты, в то время как иконы для кенозерских храмов и часовен чаще всего писали на досках.

«Из всего иконостаса сохранилось только семь икон. В них прослеживаются как минимум три иконописца. Некоторые иконы написаны очень тонко, часть образов, схожих по технике и манере письма, выполнены менее профессиональной рукой, а обводка нимбов и надписи сделаны рукой несмелой, неуверенной — скорее всего, каким-то подмастерьем. А поскольку все иконы написаны на одинаковых фабричных холстах с использованием одних и тех же красок, то можно с уверенностью сказать, что созданы они одной артелью. В целом, это был очень нарядный, очень красивый, очень профессионально выполненный иконостас. Конечно же, мы очень надеялись, что на оборотах после демонтажа холстов сможем обнаружить авторские подписи, клейма, печати, штампы или что-то ещё, что помогло бы нам определить авторство этих икон или хотя бы место их изготовления, но мы ничего подобного не обнаружили», — рассказал Максим Демин, руководитель учебной практики, старший преподаватель МГАХИ имени В.И. Сурикова.

Все иконы были сильно загрязнены, имели многочисленные мелкие прорывы и проколы холста, потёртости и утраты красочного слоя. Но самое худшее — деформации и провисания ткани. «Мышечная память» холстов, их внешняя форма, зафиксировавшаяся несколько десятилетий назад, с большим трудом поддавалась воздействию, но благодаря верно выбранной методике и упорству студентов, холсты удалось выпрямить и натянуть на новые экспозиционные подрамники.

29 июль 16:19 | : Будни

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