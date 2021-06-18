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Только 8% россиян не испытывают стресс на работе

По данным открытого опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди 1000 трудоустроенных россиян, каждый пятый считает основным источником стресса на работе отношение руководителя к подчиненным.

Главным фактором, провоцирующим стрессовые ситуации на работе, 22% россиян назвали отношение начальства к сотрудникам. Каждый девятый опрошенный считает основным источником стресса некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе (11%), каждый двадцатый — уровень заработной платы (5%).

Большая нагрузка на работе вызывает стресс у 4% опрошенных. По 4% голосов набрали и такие факторы как неопределенность поставленных задач и непрофессионализм коллег. 3% работающих утверждают, что стресс у них провоцирует непрофессионализм руководства. Задержку зарплаты, отсутствие рабочих заданий, бардак, а также работу в авральных условиях назвали также по 3% опрошенных.

Лишь 8% россиян не испытывают стресса на работе.

Взаимоотношения с руководителем как источник стресса чаще отмечают женщины (24% против 20% среди мужчин). Женщины также чаще страдают из-за конфликтов в коллективе (13 и 9% соответственно). Мужчины же чаще считают источником стресса уровень зарплаты (7% против 4% среди женщин), непрофессионализм руководства (5 и 1%), отсутствие рабочих заданий (4 и 1%), а также непонимание (3 и 1%).

По данным аналогичных опросов, руководителя и его отношение к подчиненным как источник стресса и ранее отмечала большая часть респондентов: 18% — в 2014 году, 14% — в 2019 году, однако сегодня их число максимально (22%).

29 июль 10:23 | : Будни

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