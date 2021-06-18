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Россияне смогут отмечать экологические нарушения на карте Ecowiki.ru

Платформа Ecowiki.ru запускает всероссийскую карту экомониторинга. Каждый житель страны, столкнувшийся с загрязнением воздуха или воды, незаконной вырубкой деревьев, несанкционированной свалкой и другими экологическими нарушениями, может отметить «горячую» точку на карте. Эксперты Движения ЭКА и сообщество Ecowiki.ru окажут помощь в решении проблемы.

 

Чтобы сообщить об экологическом нарушении, необходимо зарегистрироваться на платформе Ecowiki.ru и перейти в раздел «Экомониторинг» в личном кабинете по ссылке: lk.ecowiki.ru/instructions/ecomonitoring/new. После этого пользователь сможет добавить координаты места нарушения и короткое описание ситуации, приложить, если есть, документы по данной проблеме и указать ссылки на публикации и группы в соцсетях, посвященные проблеме.

 

После модерации точка появится на карте на странице ecowiki.ru/ekomonitoring и станет доступна всем пользователям платформы. С автором заявки свяжется юрист Движения ЭКА и бесплатно его проконсультирует.

 

Если контактная информация будет добавлена в описание точки, то связаться с активистами и оказать помощь сможет любой участник сообщества Ecowiki.ru.

 

Когда нарушение будет устранено, пользователь сможет указать это на карте. Отметки о разрешенных экологических проблемах позволят накапливать опыт экозащитных побед, делиться работающими способами защиты экоправ с активистами, которые борются с аналогичными нарушениями, и вдохновлять их на дальнейшие действия. В перспективе карта покажет, какие регионы наиболее активны в решении экологических проблем и в каких регионах больше всего нарушений. 

 

Карта экомониторинга разработана платформой Ecowiki.ru и Движением ЭКА при поддержке Фонда президентских грантов и ресурсного центра «Зеленая цивилизация».

 

«Ценная и полезная особенность карты экомониторинга на портале Ecowiki.ru в том, что на ней не только фиксируются нарушения, но и оказывается помощь по их устранению. Мы запускаем карту для того, чтобы любой человек или инициативная группа, столкнувшиеся с нарушением экологических прав, могли рассчитывать как на помощь юристов, так и на поддержку экосообщества», – говорит Мария Малороссиянова, координатор платформы Ecowiki.ru.

 

Справка

Платформа Ecowiki.ru – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.

28 июль 15:44 | : Будни

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