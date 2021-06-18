Архангельску выделены дополнительные средства на ремонт дорог

Администрация Архангельска объявила аукцион на дополнительный ремонт дорог в текущем сезоне. По нацпроекту БКД в настоящее время ремонтируются 7 улиц областного центра.
Региону дополнительные средства на дорожные работы выделены из резервного фонда правительства РФ. Правительство Архангельской области распределило в пользу столицы Поморья 189,4 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
По новому контракту до 31 октября должны быть отремонтированы автодороги общей площадью 71 тысяча квадратных метров.
Определен предварительный список улиц:
- Ул.Зеньковича от дома № 11 до ул. Лесозаводской
- ул. 263 Сивашской Дивизии
- Наб. Северной Двины от ул. Поморская до пл. Профсоюзов
- ул. Пирсовая от трассы М-8 до дома №52
- ул. Адмирала Макарова от дома № 36 до ул. Аллейная
- ул. Дрейера подъем и спуск с ж/д переезда верхнее Глухое
- ул. Пушкина от ул. Русанова до ул. Почтовый тракт
- ул. 23 Гвардейской Дивизии от ул. Шабалина до ул. Тимме
- ул. Р. Куликова от пр. Ломоносова до пр. Новгородский
- ул. Норицына от пр. Троицкий до наб. Северной Двины
- ул. Северных Конвоев от пр. Троицкий до наб. Северной Двины
- ул. Суфтина от ул. Садовая до ул. Логинова
- ул. Шкулева от ул. Октябрьская до ул. Циолковского
- пр. Северный
- пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Садовая
- ул. Красина от ул. Куйбышева до дома № 27 по ул. Красина
- ул. Галушина от ул. Ф. Абрамова до пр. Московский
- ул. Самойло от ул. Карельская до ул. Гагарина
- ул. П. Лушева от дома № 167 по пр. Ленинградский до ул. Холмогорская
- ул. Северодвинская от пр. Новгородский до САФУ
- ул. Кононова от ул. Почтовый тракт до ул. Жосу.
«В рамках данного контракта предполагается замена асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог с использованием износостойкого материала ЩМА-20 и замена 180 люков на современные - с плавающей конструкцией. Но на ул. Пирсовой также будет восстановлен участок тротуара длинной 600 метров», - пояснил начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог Алексей Калашников.