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Архангельску выделены дополнительные средства на ремонт дорог

Администрация Архангельска объявила аукцион на дополнительный ремонт дорог в текущем сезоне. По нацпроекту БКД в настоящее время ремонтируются 7 улиц областного центра.

Региону дополнительные средства на дорожные работы выделены из резервного фонда правительства РФ. Правительство Архангельской области распределило в пользу столицы Поморья 189,4 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

По новому контракту до 31 октября должны быть отремонтированы автодороги общей площадью 71 тысяча квадратных метров.

Определен предварительный список улиц:

  • Ул.Зеньковича от дома № 11 до ул. Лесозаводской
  • ул. 263 Сивашской Дивизии
  • Наб. Северной Двины от ул. Поморская до пл. Профсоюзов
  • ул. Пирсовая от трассы М-8 до дома №52
  • ул. Адмирала Макарова от дома № 36 до ул. Аллейная
  • ул. Дрейера подъем и спуск с ж/д переезда верхнее Глухое
  • ул. Пушкина от ул. Русанова до ул. Почтовый тракт
  • ул. 23 Гвардейской Дивизии от ул. Шабалина до ул. Тимме
  • ул. Р. Куликова от пр. Ломоносова до пр. Новгородский
  • ул. Норицына от пр. Троицкий до наб. Северной Двины
  • ул. Северных Конвоев от пр. Троицкий до наб. Северной Двины
  • ул. Суфтина от ул. Садовая до ул. Логинова
  • ул. Шкулева от ул. Октябрьская до ул. Циолковского
  • пр. Северный
  • пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Садовая
  • ул. Красина от ул. Куйбышева до дома № 27 по ул. Красина
  • ул. Галушина от ул. Ф. Абрамова до пр. Московский
  • ул. Самойло от ул. Карельская до ул. Гагарина
  • ул. П. Лушева от дома № 167 по пр. Ленинградский до ул. Холмогорская
  • ул. Северодвинская от пр. Новгородский до САФУ
  • ул. Кононова от ул. Почтовый тракт до ул. Жосу.

«В рамках данного контракта предполагается замена асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог с использованием износостойкого материала ЩМА-20 и замена 180 люков на современные - с плавающей конструкцией. Но на ул. Пирсовой также будет восстановлен участок тротуара длинной 600 метров», - пояснил начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог Алексей Калашников.

28 июль 14:08 | : Будни

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