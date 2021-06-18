Музей Победы приглашает жителей Архангельской области на онлайн-программу ко Дню ВДВ

Музей Победы приглашает жителей Архангельской области на онлайн-программу ко Дню Воздушно-десантных войск. 2 августа на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/) представят виртуальные экскурсии, кинопоказ, а также мастер-класс для юных зрителей.
Самых маленьких зрителей ждут на мастер-классе, где им покажут, как сделать праздничную открытку ко Дню ВДВ с легендарным самолетом ЛИ-2. Юные интернет-пользователи также узнают, что эта машина во время Второй мировой войны использовалась для транспортно-пассажирских перевозок, полётов за линию фронта, для дальних ночных бомбардировок и выброски парашютных десантов. Ведущая расскажет, как ЛИ-2 начали собирать в Советском Союзе и как самолет удостоился чести участвовать в Параде Победы в 1945 году.
Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильм Михаила Туманишвили «Случай в квадрате 36-80». Лента 1982 года повествует о вовремя ликвидированном военном конфликте между США и СССР. По сюжету в Северной Атлантике рядом с местом учений советских кораблей терпит аварию подводная лодка. За моряками направляется самолет-спасатель, который пытается сбить патрульная служба ВМС США, а с лодки в сторону советских кораблей направляются две крылатые ракеты. Тем не менее советским морякам удается уничтожить смертоносное оружие и затопить подлодку противника.
Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте музея: https://victorymuseum.ru/