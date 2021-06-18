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Главные слова 2021 года — коронавирус, вакцина и здоровье

«Коронавирус» — главное слово 2021 года, на втором месте — вакцина. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.


Главное слово 2021 года для 16% россиян — «коронавирус». Каждый девятый назвал словом года «вакцину». «Здоровье» — 7% опрошенных. Каждый двадцатый словом года считает «пандемию». С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян. Слова «работа» и «семья» являются ключевыми понятиями для 3% опрошенных. Слово «жизнь» является главным в этом году для 2% респондентов. 43% назвали другие варианты главного слова года, среди которых стабильность, кризис, маска, выборы, удаленка и проч. 6% опрошенных затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин использовали для характеристики 2021 года нецензурную лексику (5 и 2% соответственно). Женщины же чаще ассоциируют этот год со словами «коронавирус» (19% против 14% среди мужчин) и «здоровье» (10 и 5% соответственно).

По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного SuperJob в 2020 году, «коронавирус» — по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас). Сегодня сразу на второе место ворвалось слово «вакцина» — 11%.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 265
Время проведения: 9—22 июля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
28 июль 12:07 | : Будни

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