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Россияне рассказали, каким видом транспорта предпочитают путешествовать по стране

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, каким видом транспорта россияне чаще всего путешествуют по стране. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 476 человек.

 

Самыми распространёнными вариантами стали самолёт и поезд, им отдают предпочтение 31% и 29% опрошенных соответственно. На автобусе чаще всего путешествуют 6% респондентов.

 

Собственный автомобиль для путешествий по России предпочитают 13% опрошенных. Еще 1% чаще всего пользуется каршерингом или карпулингом.

 

По всей видимости, 14% опрошенных, как правило, путешествуют на небольшие расстояния, потому что они чаще всего выбирают электричке.

 

В любви к путешествиям на велосипеде признались 4% респондентов. А еще 2% опрошенных рассказали, что они предпочитают круизы.

 

Результаты опроса «Какой транспорт вы чаще всего выбираете для путешествий по России?»:

 

31% — Самолет

29% — Поезд

6% — Автобус

13% — Собственный автомобиль

1% — Каршеринг или карпулинг

14% — Электрички

4% — Велосипед

2% — Предпочитаю круизы

 

Ранее сервис Туту.ру выяснил, как изменились путешествия россиян из-за пандемии и ограничений на поездки за границу. Практически каждый пятый опрошенный (18%) полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22% в принципе любят путешествовать по России, они не ездили за рубеж и до пандемии. О том, что они находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях, сообщили 12% респондентов. И, наконец, самая многочисленная группа (48% опрошенных) за границу сейчас не ездит, но и по России не путешествует.

 

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июнь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

 

28 июль 12:01 | : Будни

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