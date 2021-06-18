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Мотивация рублем побеждает запреты в борьбе с курением

Некурящим работникам предложили увеличить ежегодный отпуск на десять дней. Каждый четвертый курильщик однозначно бросил бы пагубную привычку, если бы в качестве стимула выступали дополнительные дни оплачиваемого отпуска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 курящих россиян из всех округов страны.

В случае, если работодатель будет поощрять борьбу с никотиновой зависимостью дополнительными оплачиваемыми днями отпуска, однозначно или скорее откажутся от курения 57% россиян. Денежная мотивация еще эффективнее: однозначно или скорее готовы бросить курить 63% опрошенных. 52% курильщиков однозначно или скорее готовы отказаться от курения, если у них на работе будут действовать запретительные программы.

При этом курящих мужчин и женщин, однозначно или скорее согласных бросить курить из-за запретительных мер оказалось поровну (по 52%). А вот мотивация рублем и дополнительными днями отпуска могла бы стимулировать отказаться от курения мужчин чуть чаще, чем женщин.

Следует отметить, что чаще всего готовность отказаться от пагубной привычки при введении как запретительных, так и поощрительных программ, демонстрировали курящие в возрасте до 34 лет и россияне с доходом от 80000 рублей в месяц. В своих комментариях опрошенные до 34 лет поясняют свою готовность отказаться от сигарет относительно малым стажем курения и силой воли («Я просто балуюсь время от времени. Зависимости нет»). А россияне с зарплатой от 80000 руб. намерены торговаться: «Смотря, сколько денег»; «Не менее 10 дней к отпуску!». 

28 июль 10:00 | : Будни

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