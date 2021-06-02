Суточный прирост больных COVID в Архангельской области плюс 211

Изменились и позиции городов региона по интенсивности заболеваемости:
- 43 северодвинца (15 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 40 жителей Котласа;
- 36 архангелогородцев;
- 24 новых случая выявлено в Вельском районе;
- 21 — в Пинежском;
- 18 — в Плесецком;
- 5 — в Коношском;
- 4 — в Новодвинске;
- по 3 — в Мирном, а также в Лешуконском и Няндомском районах;
- по 2 — в Котласском, Онежском, Приморском и Устьянском районах;
- по 1 — в Ленском, Холмогорском и Шенкурском.
Кроме того, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 192 человека.