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Суточный прирост больных COVID в Архангельской области плюс 211

Изменились и позиции городов региона по интенсивности заболеваемости:

  • 43 северодвинца (15 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 40 жителей Котласа; 
  • 36 архангелогородцев; 
  • 24 новых случая выявлено в Вельском районе;
  • 21 — в Пинежском; 
  • 18 — в Плесецком; 
  • 5 — в Коношском; 
  • 4 — в Новодвинске; 
  • по 3 — в Мирном, а также в Лешуконском и Няндомском районах;
  • по 2 — в Котласском, Онежском, Приморском и Устьянском районах; 
  • по 1 — в Ленском, Холмогорском и Шенкурском.

Кроме того, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 192 человека.

 

27 июль 17:42 | : Будни

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