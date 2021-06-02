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«РВК-Архангельск» ведет реконструкцию канализационного коллектора от улицы Чкалова до Окружного шоссе

Специалисты «РВК-Архангельск» приступили к восстановлению канализационного коллектора от КНС-10 на ул. Чкалова 25/1 вдоль улицы Ленина до Окружного шоссе в сторону города. Реконструкция магистрального трубопровода протяженностью 6000 метров будет выполнена методом «труба в трубу». Мероприятия реализуются в рамках инвестпрограммы предприятия 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Монтаж трубопровода бестраншейным методом не требует проведения масштабных земляных работ. Однако из-за особенностей заболоченного грунта, в котором залегает труба, разработку небольших котлованов придется проводить через каждые 200 метров. Сейчас специалисты стыкуют трубы специальным оборудованием для сварки полиэтилена и с помощью техники доставляют к местам, где коммуникации будут протягиваться внутри старого коллектора.

«В настоящее время мы реализуем первый этап проекта – от места стыковки с проложенной три года назад трубы начали прокладку нового участка в сторону Окружного шоссе. Работы проводим не традиционным способом копки траншей, а используем метод «труба в трубу». В старый стальной трубопровод диаметром 800 мм протягиваем пластиковую трубу меньшего диаметра - 630 мм. Таким образом получится, что новая полимерная труба будет дополнительно защищена металлическим «футляром» старого коллектора. Кроме того, мы полностью заменим всю запорную арматуру на этом участке канализационной сети», - сообщил начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

Срок службы нового трубопровода составит не менее 50 лет, а материал, используемый для реконструкции, соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. Второй участок напорного коллектора аналогичной протяженности – 6000 метров, будет реконструирован в 2022 году.


Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 5,9 млн пользователей в семи городах присутствия: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени; ежегодно подают в сеть более 550 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 520 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 16,8 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. Общая численность сотрудников — более 10 тысяч человек.

 

Архангельская городская система водоснабжения основана в 1903 году. С 2018 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет «Росводоканал Архангельск» (ООО «РВК-Архангельск»). Компания обеспечивает чистой водой и оказывает услуги водоотведения более чем 320 тысячам жителей Архангельска, а также потребителям ряда территорий Приморского района Архангельской области. Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 559,4 км и сети канализации протяженностью 444,1 км. На сегодняшний день клиентами компании являются более 2700 тысяч юридических лиц, управляющих компаний и ТСЖ.

 

27 июль 17:15 | : Будни

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