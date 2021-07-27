Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителей Архангельской области приглашают совершить виртуальный тур по Соловкам

Посетить известный всей стране архипелаг в режиме онлайн можно на геопортале Архангельской области maps29.ru, разработанного при поддержке регионального правительства. Пользователи сайта смогут, не выходя из дома, увидеть природный ландшафт, более сорока музейных и выставочных экспозиций, а также более пятидесяти природных объектов. На портале можно увидеть такие достопримечательности островов, как Соловецкий Кремль, Филиппова пустынь, остров Большая Муксалма, питьевой ручей и Свадебный мыс. Всего – 53 объекта.

По заказу министерства связи и информационных технологий Архангельской области виртуальный тур по Соловкам создал Юрий Гнатюк. Известный архангельский фотохудожник с высоты птичьего полета запечатлел панорамы архипелага и северное сияние. Съемки проходили с декабря 2015 года по август 2017 года. Для создания наиболее полного образа архипелага разработчиками созданы две версии природного ландшафта: зимняя и летняя.

В состав интерактивного тура вошли сотни детальных фотографий внутреннего убранства Соловецкого Кремля, музейные и выставочные экспозиции. Посетителям сайта доступны сорок пять панорам, посвященных Соловецкому лагерю особого назначения (СЛОН), местным ризнице и мельнице, монастырскому убранству и атрибутам быта. 

Эффект прогулки или даже парения над Соловками создается при помощи трехмерной карты. Переходить в одного объекта на другой пользователи сайта могут при помощи ссылок. Оценить полную версию тура можно на геопортале по адресу: http://www.my-solovki.ru/tour/.

27 июль 15:56 | : Будни

Главные новости


Квартал 100 в Северодвинске: Неудобные вопросы остались без ответа
Дефицит людей как главная проблема Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (298)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20