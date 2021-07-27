Жителей Архангельской области приглашают совершить виртуальный тур по Соловкам

Посетить известный всей стране архипелаг в режиме онлайн можно на геопортале Архангельской области maps29.ru, разработанного при поддержке регионального правительства. Пользователи сайта смогут, не выходя из дома, увидеть природный ландшафт, более сорока музейных и выставочных экспозиций, а также более пятидесяти природных объектов. На портале можно увидеть такие достопримечательности островов, как Соловецкий Кремль, Филиппова пустынь, остров Большая Муксалма, питьевой ручей и Свадебный мыс. Всего – 53 объекта.
По заказу министерства связи и информационных технологий Архангельской области виртуальный тур по Соловкам создал Юрий Гнатюк. Известный архангельский фотохудожник с высоты птичьего полета запечатлел панорамы архипелага и северное сияние. Съемки проходили с декабря 2015 года по август 2017 года. Для создания наиболее полного образа архипелага разработчиками созданы две версии природного ландшафта: зимняя и летняя.
В состав интерактивного тура вошли сотни детальных фотографий внутреннего убранства Соловецкого Кремля, музейные и выставочные экспозиции. Посетителям сайта доступны сорок пять панорам, посвященных Соловецкому лагерю особого назначения (СЛОН), местным ризнице и мельнице, монастырскому убранству и атрибутам быта.
Эффект прогулки или даже парения над Соловками создается при помощи трехмерной карты. Переходить в одного объекта на другой пользователи сайта могут при помощи ссылок. Оценить полную версию тура можно на геопортале по адресу: http://www.my-solovki.ru/tour/.