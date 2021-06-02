Скоро в Архангельске можно будет приятно посидеть

МУП «Городское благоустройство» приводит в порядок скамьи для установки их в Октябрьском и Ломоносовском округах Архангельска.
Раньше скамьи украшали Красную пристань. Территория набережной Северной Двины была благоустроена в прошлом году. Тогда на месте скамеек появились современные шезлонги в скандинавском стиле из массива дерева.
Деревянные конструкции на металлических ножках решили отремонтировать, покрасить, покрыть лаком и установить на других прогулочных территориях.
Всего восстанавливают 40 скамеек, 34 из них заменят сломанные и устаревшие на набережной от ул. Комсомольская в сторону площади Мира, а также на Троицком проспекте. Еще 6 установят в Ломоносовском округе в районе финансово-экономического института.