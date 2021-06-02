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Самые курящие города России. Архангельска в списке нет

По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2021 года, независимым исследовательским агентством Zoom market, больше всего курящих людей проживает в Брянске, Челябинске и Омске. 

Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: Вы курите? Члены вашей семьи курят? Вы курили раньше? 

Рейтинг российских городов по куреню среди населения: 

Брянск (1), Челябинск (2), Омск (3), Ростов-на-Дону (4), Саранск (5), Тамбов (6), Пермь (7), Волгоград (8), Екатеринбург (9), Краснодар (10), Саратов (11), Симферополь (12), Уфа (13), Воронеж (14), Москва (15), Самара (16), Нижний Новгород (17), Красноярск (18), Казань (19), Новосибирск (20), Санкт-Петербург (21) и Махачкала (22). 

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, отметил, что по данным проведённого опроса 28% россиян курят. 

Эксперт уточнил, что 11% из некурящих  респондентов попавших в выборку указали, что раньше курили.

 

27 июль 08:58 | : Будни

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