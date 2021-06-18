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В Сети появились онлайн-карты с пунктами вакцинации в Архангельской области

Добавление актуальных пунктов вакцинации на карты сервисов Яндекс и Google – совместный проект АНО «Диалог Регионы», федеральных Министерства здравоохранения и службы по надзору в сфере здравоохранения. Архангельская область нанесла на онлайн-карты 130 пунктов вакцинации. Исполнителями проекта в Поморье стали Центр управления регионом и министерство здравоохранения Архангельской области.


Как отметил первый заместитель АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, совместно с региональными минздравами верифицированы все объекты, оказывающие услуги по вакцинации населения, как государственные, так и коммерческие. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется.


К настоящему моменту собраны данные почти о шести тысячах объектов по всей стране. В Архангельской области функционирует более 130 стационарных пунктов, расположенных в городских и районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях.


Также на территории региона функционируют мобильные пункты вакцинации от COVID-19. За расписанием их работы, которое обновляется еженедельно, можно следить в официальных сообществах Архангельской области (https://vk.com/arkhangelsk_reg) и Центра управления регионом Архангельской области (https://vk.com/tsur29). Кроме этого, медицинскими учреждениями региона организована выездная вакцинация.


С помощью сервисов Яндекс Карты и Google Карты можно узнать часы работы медицинской организации и телефон горячей линии. Для их отображения необходимо ввести запрос: «вакцинация рядом» или «прививка». Кроме этого, в Google-картах в карточках пунктов вакцинации добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф. Здесь можно познакомиться с официальной информацией о коронавирусе, а также найти ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации.


Напомним, что сейчас в России зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. В Архангельской области организована массовая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Двумя компонентами вакцины уже привились 154658 человек.


26 июль 15:40 | : Будни

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