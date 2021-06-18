COVID-19 достал еще 216 жителей Архангельской области

Такую цифру суточной заболеваемости сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 51 человек.
Среди новых заболевших:
40 архангелогородцев;
34 северодвинца (18 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 26 новых случаев выявлено в г. Новодвинске и Ленском районе;
20 – в Коношском районе;
18 – в Лешуконском;
17 – в г. Котласе;
13 – в Устьянском районе;
6 – в Няндомском;
5 – в г. Мирном;
4 – в Котласском районе;
3 – в Мезенском районе;
2 – в Приморском районе;
по 1 – в Вилегодском и Онежском районах.