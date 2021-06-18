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COVID-19 достал еще 216 жителей Архангельской области

Такую цифру суточной заболеваемости сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 51 человек.

Среди новых заболевших:

40 архангелогородцев;

34 северодвинца (18 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

по 26 новых случаев выявлено в г. Новодвинске и Ленском районе;

20 – в Коношском районе;

18 – в Лешуконском;

17 – в г. Котласе;

13 – в Устьянском районе;

 6 – в Няндомском;

5 – в г. Мирном;

4 – в Котласском районе;

3 – в Мезенском районе;

2 – в Приморском районе;

по 1 – в Вилегодском и Онежском районах.

26 июль 15:17 | : Будни

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