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Заключенные Архангельской области мечтают варить железо и пищу

В прошедшем учебном году 2450 осужденных получили профессию, пройдя обучение в ФКП образовательных учреждениях ФСИН России, осуществляющих деятельность в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области.

Обучение в подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья организовано по 52 образовательным программам - шести программам среднего профессионального образования и 46 программам профессионального обучения. В учебные программы входят теория и практика, для этого имеются учебные классы и специально оборудованные производственные мастерские. В этом году новой профессией, которую могли освоить отбывающие наказание, стала «Пожарный». Осужденные учились выполнять работы по профилактике и тушению пожаров, проведению технического обслуживания средств пожаротушения и познавали азы пожарного дела.

Всего на режимных территориях УФСИН России по Архангельской области функционирует девять образовательных учреждений. Среди большого списка профессий, которые имеют возможность получить осужденные, популярностью пользуются рабочие специальности – сварщик и электромонтер, а также профессии  повара и пекаря.  После обучения отбывающие наказание работают на производстве и объектах хозяйственного обеспечения  исправительных учреждений. Повышают свое мастерство осужденные на проводимых в ИУ конкурсах "Лучший по профессии". Полученные трудовые навыки в местах  лишения свободы помогут им в трудоустройстве после выхода на свободу.

 

26 июль 12:57 | : Будни

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