Заключенные Архангельской области мечтают варить железо и пищу

В прошедшем учебном году 2450 осужденных получили профессию, пройдя обучение в ФКП образовательных учреждениях ФСИН России, осуществляющих деятельность в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области.
Обучение в подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья организовано по 52 образовательным программам - шести программам среднего профессионального образования и 46 программам профессионального обучения. В учебные программы входят теория и практика, для этого имеются учебные классы и специально оборудованные производственные мастерские. В этом году новой профессией, которую могли освоить отбывающие наказание, стала «Пожарный». Осужденные учились выполнять работы по профилактике и тушению пожаров, проведению технического обслуживания средств пожаротушения и познавали азы пожарного дела.
Всего на режимных территориях УФСИН России по Архангельской области функционирует девять образовательных учреждений. Среди большого списка профессий, которые имеют возможность получить осужденные, популярностью пользуются рабочие специальности – сварщик и электромонтер, а также профессии повара и пекаря. После обучения отбывающие наказание работают на производстве и объектах хозяйственного обеспечения исправительных учреждений. Повышают свое мастерство осужденные на проводимых в ИУ конкурсах "Лучший по профессии". Полученные трудовые навыки в местах лишения свободы помогут им в трудоустройстве после выхода на свободу.