Итоги первого полугодия 2021 на рынке труда от SuperJob

В 2021 году наблюдается особая ситуация на рынке труда: сейчас рекрутинговая активность по итогам полугодия выше, чем в аналогичные периоды 2017—2019 гг., в среднем на 18—20%, отсутствует традиционное летнее затишье, и это при том, что отдельным сферам деятельности пока так и не удалось восстановиться. Бизнес продолжает прокачивать адаптивность: например, в нерабочие дни 4—7 мая рекрутинговая активность работодателей оставалась на прежнем уровне (для сравнения, в апреле после объявления карантина спрос на персонал снизился до 42—43% от среднерыночного в аналогичные периоды прошлых лет).
В медицине повышенный спрос на врачей, средний и младший персонал
Заработные платы медицинских работников стали расти уже в первые месяцы после объявления пандемии в РФ: в апреле 2020 года по отношению к марту 2020 года — сразу на 6,7% (данные по коммерческому сектору здравоохранения). В настоящее время рост заработных плат продолжается: в первом полугодии 2021 года прирост составил 6,9% (в номинальном выражении без учета инфляции).
С января по май 2021 г наблюдался повышенный спрос на медицинский персонал, однако он был стабилен. В июне же на рынок труда повлияло увеличение заболеваемости COVID-19 (так называемая «третья волна»). Годовой прирост количества вакансий в России (июнь 2021 к июню 2020 гг.) составил:
Причем за месяц (июнь 2021 к маю 2021 гг.) вакансий стало больше:
В то время как ранее (на отрезке 2017—2019 гг.) сезонные колебания спроса (июнь к маю) не превышали 7%.
IT: самый высокий прирост зарплат
В IT заработные платы в номинальном выражении (без учета инфляции) за первые два квартала 2021 г. выросли на 13,8%. Годовой прирост заработных плат в сфере информационных технологий составил 23,3%. Средние рыночные заработные платы разработчиков в Москве — выше 200 000 руб., например:
Удаленка: распробовали и остались
IT-сфера — лидер по доле вакансий удаленной занятости. На втором месте — продажи. На третьем — call-центры. Количество вакансий, предлагающих возможность работать удаленно, сегодня в целом по России составляет 6,5%. По сравнению с июнем 2019 года количество вакансий с удаленкой выросло в 2 раза (тогда было 3,4%). Количество резюме соискателей, претендующих на дистанционную занятость, за 2 года увеличилось в 2,8 раза (в июне 2019 года — 2,2%, сейчас — 6,3%).
Переход на удаленку — та мера, которую чаще всего одобряют трудоустроенные россияне в действиях своих работодателей во время пандемии COVID-19.
Компании наладили бизнес-процессы, нагрузка дистанционных сотрудников с начала пандемии выросла, но возвращаться в офисы они не хотят: 54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис компании, вернуться на удаленку мечтают 34%.
Однако, судя по данным опросов SuperJob, среди сотрудников, не входящих в группы риска, на дистанционной занятости работодатели оставляют в основном профессионалов с высокими показателями личной эффективности.
Курьерская доставка
Сервисы доставок во время пандемии обеспечили работой большое количество россиян. Спрос на курьеров за год вырос в 4 раза, а среднее зарплатное предложение — в 2 раза. И если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды и за границы населенного пункта: в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области.
Строительная отрасль: отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты
Заработные платы в строительстве за 6 месяцев 2021 года выросли на 9,8%, за год — на 15,8% (в номинальном выражении без учета инфляции), а в отдельных рабочих специальностях прирост еще более значительный. За год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%. За год (июнь 2021 к июню 2020 гг.) количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7%. Конкурс на вакансию снизился практически в 2,7 раза. Причем рынок труда в строительстве и до пандемии был на стороне соискателя: не хватало квалифицированных инженеров и рабочих.
Строительной отрасли приходится конкурировать за рабочую силу уже не только с промышленностью, но и с растущими сервисами доставок, которые предлагают конкурентоспособную заработную плату и график работы на выбор.
Чиновники настаивают на возвращении мигрантов на рынок труда, однако большинство представителей строительных специальностей и экономически активного населения страны против этого. Очевидно, что сейчас имеются условия, чтобы ситуация на рынке труда рабочих специальностей становилась более цивилизованной и постепенно менялась в пользу граждан России.
Ситуация с нехваткой рабочих заставила работодателей ценить труд рекрутеров: зарплатные предложения для менеджеров по подбору персонала в строительстве за год выросли на 14,3%.
COVID-статус: новое преимущество при трудоустройстве
В январе сведения о COVID-статусе соискателя выясняли 35% работодателей. Сегодня таких компаний стало больше (51%), и при прочих равных в каждой третьей из них предпочтут принять на работу кандидата, сделавшего прививку.
Если в январе COVID-статусом соискателя интересовались в основном работодатели из сфер здравоохранения, строительства и производства, то сейчас уже подтянулись образование, торговля, сфера услуг, общественное питание и логистика.
Каждый девятый соискатель уже фактически столкнулся с дискриминацией при трудоустройстве: ему отказали из-за отсутствия прививки от коронавируса. Сотрудники увольняются из-за нежелания вакцинироваться.
Гостиничный и туристический бизнес, сфера общественного питания: выжить в моменте
Гостиничный и туристический бизнес, сфера общественного питания живут моментом, ибо планировать даже на краткосрочный период в сегодняшних условиях не представляется возможным. Кадров не хватает: за время пандемии россияне, работавшие в пострадавших отраслях экономики, переквалифицировались и перешли в другие сферы деятельности. Конкурс (соотношение количества активных резюме и вакансий) низкий, рынок труда на стороне соискателя. И дело не в сезонном увеличении спроса на персонал (летом низкий конкурс традиционен для данных сфер), а в снижении привлекательности отраслей для трудоустройства из-за отсутствия стабильности.
В сфере туризма число вакансий ниже, чем в «доковидный» период (июнь 2021 к июню 2019 гг.). В сфере общественного питания же ситуация иная: вакансий сейчас в 2,4 раза больше, чем в июне 2019 г. В гостиничном секторе вакансий больше, чем 2 года назад, на 46%. Соискателей же за год (июнь 2021 к июню 2020 гг.) в сегменте рынка труда «Туризм, гостиницы, общественное питание» в целом стало меньше на 20%.
Судя по скорости реакции турфирм и туроператоров на открытие/закрытие тех или иных направлений отдыха, сфера туризма держит руку на пульсе, старается сохранить бизнес и готова к быстрому восстановлению. Спрос на туристические услуги будет: россияне устали от ограничений и мечтают об отпуске.