COVID-19 в Архангельской области за сутки: +219

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 359 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
54 архангелогородца;
38 северодвинцев (16 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
24 новых случая выявлено в Котласе;
17 – в Вельском районе;
14 – в Плесецком;
по 12 – в Холмогорском районе и г. Новодвинске;
9 – в Котласском районе;
8 – в Ленском;
7 – в Вилегодском;
по 5 – в Устьянском и Шенкурском;
4 – в Верхнетоемском;
3 – в Коношском;
2 – в Приморском;
по 1 – в Пинежском, Няндомском и Красноборском районах.