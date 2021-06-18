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"Семь футов под килем!". Игорь Скубенко поздравил северодвинцев с Днём ВМФ

- Уважаемые горожане! Примите самые тёплые поздравления по случаю празднования Дня ВМФ!

День Военно-морского флота для нас самый близкий и родной праздник. Мы живём на берегу Белого моря, на территории города базируется Беломорская военно-морская база, а значительная часть северодвинцев занимается строительством и ремонтом кораблей.

Каждый горожанин, от мала до велика, знает, что Северодвинск - это колыбель российского атомного подводного флота, крупнейший отечественный центр кораблестроения и судоремонта.

Мы гордимся тем, что со стапелей северодвинских оборонных предприятий уходят в море самые современные корабли. Пополняя Военно-морской флот нашей страны, они увеличивают его боевую мощь, расширяют круг возможностей российской армии.

С праздником, уважаемые северодвинцы! Семь футов под килем нашему мощному флоту! Предприятиям - новых заказов и интересных конструкторских разработок! Кораблестроителям - трудовых успехов! Городу - процветания и динамичного развития!

25 июль 09:17 | : Будни

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