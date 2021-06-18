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Дмитрий Морев: «Мы верим в мощь нашего флота»

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связал годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, военным судостроением, а также члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

 Архангелогородцев поздравляет глава города Дмитрий Морев:  

- Дорогие ветераны Военно-морского флота, военные моряки! Уважаемые жители Архангельска! В этом году мы отмечаем День ВМФ под знаком 80-летия Северных конвоев. Архангельск внес большой вклад в дело Великой Победы, в том числе, обеспечив приемку важных для страны стратегических грузов. Роль Архангельска в защите морских рубежей нашей Родины отмечена высоким званием – «Город воинской славы»!

Мы низко склоняем головы перед беспримерным героизмом наших моряков в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы уверены в мощи нашего флота и профессионализме военных. От всей души поздравляю всех военных моряков с праздником! Желаю вам оптимизма, здоровья и успехов в вашем нелегком ратном деле! Пусть каждый выход в море служит укреплению обороноспособности нашей страны и завершается теплой встречей у родных причалов. А всем горожанам желаю доброго здоровья, счастья, любви и успеха! 

25 июль 08:50 | : Будни

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