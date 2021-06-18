Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В пятницу ковид поразил еще 219 жителей Поморья

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 484 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

70 архангелогородцев;

43 северодвинца (9 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

29 новых случаев выявлено в г. Котласе;

16 – в Онежском районе;

15 – в г. Коряжме;

10 – в Ленском районе;

9 – в Вилегодском;

по 5 – в Котласском и Устьянском;

 4 – в Пинежском;

3 – в г. Новодвинске;

по 2 – в Вельском и Красноборском;

1 – в Приморском районе.

Кроме того, в статистику включены пять завозных случаев: COVID-19 выявлен у троих архангелогородцев и у одного жителя Коряжмы, вернувшихся из Турции, а также у одного архангелогородца, вернувшегося из Болгарии.  

24 июль 12:55 | : Будни

Главные новости


Дефицит людей как главная проблема Архангельской области
Александр Герштанский. Человек из Пензы и архангельский министр

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (263)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20