В пятницу ковид поразил еще 219 жителей Поморья

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 484 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
70 архангелогородцев;
43 северодвинца (9 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
29 новых случаев выявлено в г. Котласе;
16 – в Онежском районе;
15 – в г. Коряжме;
10 – в Ленском районе;
9 – в Вилегодском;
по 5 – в Котласском и Устьянском;
4 – в Пинежском;
3 – в г. Новодвинске;
по 2 – в Вельском и Красноборском;
1 – в Приморском районе.
Кроме того, в статистику включены пять завозных случаев: COVID-19 выявлен у троих архангелогородцев и у одного жителя Коряжмы, вернувшихся из Турции, а также у одного архангелогородца, вернувшегося из Болгарии.