Вечно молодой! Игорь Скубенко поздравляет родной город с его Днем

- Уважаемые горожане! Примите самые тёплые поздравления по случаю празднования Дня Северодвинска!
В этом году наш Северодвинск в 83-ий раз отмечает свой день рождения. Для человека это солидный возраст - время подведения жизненных итогов. Для города - это расцвет и молодость. Уже есть накопленный опыт, а также события и даты, которые навсегда вошли в историю Северодвинска. Впереди - перспективы и новые проекты.
В этом году была восстановлена историческая справедливость: за трудовой подвиг в военное и послевоенное время Северодвинск получил звание «Город трудовой доблести». Это заслуженная награда. Низкий поклон вам за это, дорогие ветераны!
Город корабелов продолжает развиваться: увеличивается мощь градообразующих предприятий, растут новые дома, улучшается инфраструктура, зеленеют улицы и парки, укрепляется бизнес. Вклад в динамичное развитие Северодвинска вносят национальные проекты. Объединяя усилия федеральной, региональной и местной власти, мы вместе делаем жизнь горожан более комфортной, создаём условия для их самореализации в самых разных сферах.
В Северодвинске живут, работают талантливые и трудолюбивые люди - кораблестроители, врачи, учителя, учёные, предприниматели, культурные и общественно-политические деятели. Ваше неравнодушие, любовь к родному городу помогают ему развиваться, стать сильнее и крепче.
Уважаемые северодвинцы! Благодарю за ваш вклад в развитие и укрепление города! Здоровья, семейного благополучия и процветания! Новых вам трудовых успехов на благо Северодвинска!