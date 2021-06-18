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«Наши моряки совершили подвиг». Валентина Сырова поздравляет архангелогородцев с Днем ВМФ

- Дорогие моряки, уважаемые ветеран Военно-морского флота! Дорогие архангелогородцы!

Поздравляю вас с Днем военно-морского Флота России!

Жизнь Поморья неразрывно связана с морем и историей создания флота как защитника Отечества на морских рубежах.

В годы Великой Отечественной войны Архангельск послужил Победе, принимая грузы по ленд-лизу - боеприпасы, технику, продовольствие, лекарства, стратегическое сырье.

В этом году мы будем отмечать 80-летие легендарных Северных конвоев. Наши моряки совершили подвиг, который навсегда вошел в историю страны и стал примером для поколений военных моряков.

У Северного флота долгая и славная история, богатая легендарными подвигами и победами. Он и сегодня является надежной защитой рубежей нашей страны, а моряки-североморцы - образцом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству.

Благодаря ветеранам флота современное поколение моряков достойно продолжает славные флотские традиции великой морской державы.

От всего сердца желаю всем морякам и их семьям, нашим горожанам счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова.

 

25 июль 06:30 | : Будни

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