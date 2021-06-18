«Наши моряки совершили подвиг». Валентина Сырова поздравляет архангелогородцев с Днем ВМФ

- Дорогие моряки, уважаемые ветеран Военно-морского флота! Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем военно-морского Флота России!
Жизнь Поморья неразрывно связана с морем и историей создания флота как защитника Отечества на морских рубежах.
В годы Великой Отечественной войны Архангельск послужил Победе, принимая грузы по ленд-лизу - боеприпасы, технику, продовольствие, лекарства, стратегическое сырье.
В этом году мы будем отмечать 80-летие легендарных Северных конвоев. Наши моряки совершили подвиг, который навсегда вошел в историю страны и стал примером для поколений военных моряков.
У Северного флота долгая и славная история, богатая легендарными подвигами и победами. Он и сегодня является надежной защитой рубежей нашей страны, а моряки-североморцы - образцом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству.
Благодаря ветеранам флота современное поколение моряков достойно продолжает славные флотские традиции великой морской державы.
От всего сердца желаю всем морякам и их семьям, нашим горожанам счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова.