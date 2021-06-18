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Россияне считают, что проблема нашего футбола не в Черчесове

Россияне считают, что назначение нового главного тренера российской сборной по футболу ничего не изменит в её результатах. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос, кого следует назначить главным тренером сборной России по футболу после увольнения Станислава Черчесова, 14% россиян ответили, что назначение нового главного тренера ничего не изменит, поэтому следует распустить команду и перестать заниматься футболом на международном уровне. 3% участников предложили свои услуги в качестве главного тренера. По 2% респондентов назвали в качестве кандидатов Валерия Карпина, Курбана Бердыева, тренера немецкой сборной Йоахима Лёва, а также предложили вернуть прежнего тренера российской сборной Станислава Черчесова.

Также выдвигалась идея поручить руководство сборной президенту России Владимир Путину (2% опрошенных). Среди других менее популярных претендентов были названы не только футболисты и тренеры (Артём Дзюба, Сергей Семак, Доменико Тедеско, Леонид Слуцкий, Юрий Семин, Андре Виллаш-Боаш), но и харизматичные политики (Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу). Затруднился назвать подходящую кандидатуру на пост главного тренера сборной РФ по футболу каждый третий опрошенный. Не интересуются футболом 16% респондентов.

Мужчины чаще женщин уверены, что российской сборной ничего не поможет и её надо распустить (17 и 12% соответственно). По 4% мужчин предложили на пост главного тренера свою кандидатуру, а также кандидатуры Валерия Карпина и Йоахима Лёва, 3% — Владимира Путина. Считают себя лучшей кандидатурой на роль главного тренера мужской российской сборной по футболу и 2% женщин: «Хочу ничего не делать и получать много денег!»

23 июль 11:38 | : Будни

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