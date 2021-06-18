Они когда-нибудь выйдут. Заключенных онежской колонии бросили на благоустройство пляжей и ЗАГСа

В исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) изготовлены объекты для благоустройства территории района.
Центром трудовой адаптации осужденных продолжается взаимодействие с муниципалитетом. В столярной мастерской учреждения были изготовлены пляжный зонт из дерева со скамьей, который украсил городской пляж Онеги, а также пляжная раздевалка. Ее установили на побережье Белого моря в районе Каменного ручья, куда обычно приезжают отдыхать местные жители и гости района.
В настоящее время на производственных участках колонии идет изготовление арт-объектов по заказу администрации муниципального образования «Кодинское». Осужденные создают две декоративные скамейки, металлическое дерево для замков новобрачных «Дерево любви, семьи и верности» и огромное сердце для свадебной фотозоны. Также осужденные делают пять скамеек из металлоконструкций для средней школы №4 г. Онеги.
Подписание государственных контрактов с представителями муниципальной власти проводится в рамках программы взаимодействия, что является возможностью создания необходимых условий для эффективной трудовой занятости осужденных.