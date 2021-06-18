Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне в быту. На чьих плечах лежат обязанности по дому

У мужчин и женщин разные представления о распределении домашних обязанностей: мужья чаще утверждают, что домашняя работа распределена поровну, жены — что им приходится выполнять больше обязанностей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 россиян, состоящих в браке.

56% мужчин утверждают, что домашние обязанности в их семьях распределены примерно поровну, 37% — что больше работы по дому выполняет жена, 6% — что большее бремя домашней работы лежит на них, мужьях. У женщин иной взгляд на быт: 57% из них говорят, что они выполняют большую часть домашних обязанностей, 4 из 10 — что делят работу по дому поровну с супругом, 2% — что больше домашних дел на мужчине.

По словам мужчин, домашние обязанности в их семьях в большинстве случаев распределены поровну. Только те мужчины, которые зарабатывают больше жен, чаще говорят о том, что их жены выполняют больше работы по дому (55%). Мужчин, которые выполняют больше бытовых обязанностей, мало среди семей с разным достатком, и даже среди домохозяйств, где мужчина зарабатывает значительно меньше жены или совсем не работает (15%).

В той же ситуации (когда мужья получают меньше или не зарабатывают вовсе), о выполнении мужем большей части домашней работы рассказала только каждая десятая женщина, при этом 54% женщин в семьях с неработающими или мало зарабатывающими мужьями, утверждают, что выполняют больше домашней работы. Жены вообще чаще утверждают, что бремя быта лежит по большей части на их плечах. Но есть исключения: среди женщин с зарплатой от 80 тыс. руб. больше тех, кто делит домашние обязанности поровну с мужем (50%). В семьях, где супруги зарабатывают примерно одинаково, о равном распределении обязанностей говорит большинство жен и мужей (53 и 70% соответственно).

23 июль 07:24 | : Будни

Главные новости


Дефицит людей как главная проблема Архангельской области
Александр Герштанский. Человек из Пензы и архангельский министр

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (245)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20