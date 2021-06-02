Еще 216 жителей Архангельской области заболели COVID-19

Но есть и жизнеутверждающая новость в той же сводке регионального оперштаба – за сутки выздоровели 479 северян.
Хроника распространения заразы:
- 80 архангелогородцев;
- 48 северодвинцев (14 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 21 новый случай выявлен в Котласе;
- 12 — в Пинежском районе;
- 10 — в Ленском;
- по 7 — в Холмогорском и Онежском районах;
- по 6 — в Мирном и Вельском районе;
- 5 — в Приморском районе;
- 4 — в Лешуконском;
- 3 — в Няндомском;
- по 2 — в Новодвинске и Котласском районе;
по одному — в Красноборском, Вельском и Устьянском районах.