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Большинство россиян философски относятся к неудачам на работе

Работодатели ценят честность соискателей и назвали плюсом при трудоустройстве признания о неудачах и ошибках, совершенных на предыдущем месте работы. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных россиян с опытом работы.

Для 76% работодателей служит плюсом тот факт, что соискатель при трудоустройстве не скрывает неудач и ошибок, допущенных им на предыдущей работе. Причем чаще всего ценят честные признания соискателей в строительных компаниях (81%) и сфере продаж (78%).

О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян. Мужчины чаще женщин признавались, что сталкивались с провалами: 78% против 74%. Чаще всех же о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет (81%): «За годы работы случалось всякое: и взлеты, и падения».

Рассказывая о своем отношении к профессиональным неудачам, большинство россиян (66%) утверждает, что их этим не испугать. 23% признались, что боятся пережить неудачу. Чаще остальных провалы в работе пугают женщин (26%) и респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (24%). Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (16%).

Самый низкий же уровень страха перед профессиональными провалами — среди тех, кто их ни разу не совершал: лишь 12% из них опасаются служебных неудач. Среди тех, кто уже сталкивался с неудачами, боятся вновь их пережить 29%.

22 июль 12:45 | : Будни

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